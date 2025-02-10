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Росгвардейцы Анжеро-Судженска привели в порядок мемориалы защитников Отечества

Сотрудники подразделения вневедомственной охраны Росгвардии в Анжеро-Судженске организовали субботники, чтобы привести в порядок мемориальные комплексы, посвящённые защитникам Отечества.

Росгвардейцы убрали прилегающую территорию от мусора и расчистили снег у мемориала в парке Победы. Они также уделили внимание памятнику кузбассовцам, погибшим в локальных войнах, который расположен в этом же парке.

После уборки сотрудники почтили память погибших минутой молчания. Это стало символом уважения и благодарности за их подвиг.

Личный состав подразделений Росгвардии регулярно принимает участие в подобных мероприятиях, поддерживая память о героях Великой Отечественной войны, благодаря невероятному подвигу которых наша страна одержала победу над фашистскими захватчиками.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
10/02/2025
Общество
Анжеро-Судженск
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