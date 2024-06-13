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Росгвардейцы обеспечили безопасность болельщиков во время матча чемпионата России по регби

На стадионе «Металлург» в Новокузнецке состоялся матч чемпионата России по регби между сборными южной столицы Кузбасса и Москвы, который посетили несколько сотен человек. Обеспечение общественного порядка и безопасности на спортивном мероприятии осуществляли сотрудники городского филиала вневедомственной охраны Росгвардии совместно с коллегами из других правоохранительных структур.

Росгвардейцы несли службу вблизи зрительских трибун, а также усилили патрулирование в районе стадиона. Это позволило оперативно реагировать на любые инциденты и обеспечивать безопасность участников и зрителей.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей нарушений общественного порядка допущено не было.

Итогом встречи новокузнецкого «Металлурга» и московской «Славы» стала победа гостей со счетом 26:28.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/06/2024
Спорт
Новокузнецк
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