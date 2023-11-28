Росгвардейцы обеспечили безопасность на матчах чемпионата России МХЛ

В минувшие выходные в Новокузнецке сотрудники Росгвардии в сотрудничестве с представителями органов внутренних дел обеспечили безопасность более 1 500 граждан во время матчей открытого чемпионата России по хоккею среди молодежных команд (МХЛ), в которых приняли участие команды «Кузнецкие медведи» и «МХК Молот» из Перми.

В течение двух дней сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии осуществляли пешее патрулирование вблизи спортивного объекта с целью поддержания правопорядка и предотвращения возможных противоправных действий.

Благодаря слаженной и эффективной работе правоохранителей хоккейные матчи прошли без происшествий.

Фото: Росгвардия