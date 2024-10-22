Росгвардейцы обеспечили безопасность на матче Всероссийских соревнований по хоккею в Кузбассе

В Новокузнецке на «Арене Кузнецких металлургов» прошел матч Высшей хоккейной лиги между командами «Металлург-Нк» и «Ростов» (Ростов-на-Дону). Для обеспечения безопасности спортивного мероприятия были задействованы сотрудники вневедомственной охраны и бойцы ОМОН «Рубеж» регионального управления Росгвардии.

Перед началом матча специалисты ОМОН провели тщательную проверку спортивного объекта на наличие опасных предметов. Во время игры росгвардейцы следили за соблюдением правопорядка как на трибунах, так и на прилегающей территории арены.

Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Фото: Росгвардия