Росгвардейцы оперативно нашли пропавшего 10-летнего школьника в Кузбассе

В городе Березовский Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно разыскали пропавшего 10-летнего мальчика.

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж в составе старших сержантов Дениса Крылова и Андрея Умникова получили сообщение о пропаже ребенка. По первоначальным сведениям, четвероклассник не вернулся домой после школы.

В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили подростка около торгового центра. Предварительно выяснилось, что мать школьника, обеспокоенная его отсутствием, сначала позвонила в учебное заведение и узнала, что ребенок планировал отправиться к подруге для выполнения домашних заданий. Однако вместо этого мальчик решил отправиться на прогулку, в результате чего оказался на другом конце города в 20 километрах от дома.

Росгвардейцы обеспечили безопасность мальчику и помогли вернуть его матери после выяснения всех обстоятельств.

Фото: Росгвардия