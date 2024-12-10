Росгвардейцы остановили нарушителя при попытке скрыться с неоплаченным товаром

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии благодаря внимательности работников торговли задержал мужчину при попытке выйти из гипермаркета с неоплаченным товаром.

Вечером сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу тревоги, поступившему из городской торговой точки. Прибывшие в магазин на проспекте Кузнецком росгвардейцы задержали 53-летнего кемеровчанина, у которого был обнаружен неоплаченный товар.

По предварительной информации, горожанин во время обхода торгового зала сложил в карманы своей верхней одежды клейкую ленту, бутылку виски и закуску на сумму более 2 000 рублей. Спрятав товар, горожанин попытался скрыться из магазина без оплаты. Работники гипермаркета заметили действия мужчины и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия