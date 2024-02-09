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Росгвардейцы пресекли противоправные действия дебошира, повредившего имущество популярного ресторана

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного мужчину, который повредил вывеску охраняемого ресторана быстрого питания.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал сработавшей сигнализации к пункту общественного питания на улице Кирова. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 47-летнего горожанина, который мог быть причастен к порче чужого имущества.

По предварительной информации, у задержанного мужчины возник конфликт с менеджером ресторана. В результате дебошир разбил кулаком вывеску коммерческой организации. Для предупреждения дальнейших противоправных действий работники вызвали  наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства, а также для возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
09/02/2024
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