Росгвардейцы пресекли противоправные действия дебошира, повредившего имущество популярного ресторана

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного мужчину, который повредил вывеску охраняемого ресторана быстрого питания.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал сработавшей сигнализации к пункту общественного питания на улице Кирова. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 47-летнего горожанина, который мог быть причастен к порче чужого имущества.

По предварительной информации, у задержанного мужчины возник конфликт с менеджером ресторана. В результате дебошир разбил кулаком вывеску коммерческой организации. Для предупреждения дальнейших противоправных действий работники вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства, а также для возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия