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Росгвардейцы пресекли противоправные действия в отношении работницы кафе

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал неадекватного посетителя, который угрожал физической расправой работнице пункта общественного питания.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в круглосуточное кафе на проспекте Шахтеров. На месте происшествия росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали злоумышленника. Им оказался 42-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, работница сделала замечание посетителю, который начал в заведении распивать алкоголь. В ответ мужчина стал проявлять агрессию, оскорблять продавца грубой нецензурной бранью и угрожать физической расправой. Опасаясь дальнейших действий незнакомца, женщина нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
06/02/2024
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