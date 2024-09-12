Росгвардейцы защитили новокузнечанку и ее питбуля от агрессивного горожанина

В южной столице Кузбасса экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который угрожал физической расправой женщине во время прогулки с питомцем.

В вечернее время росгвардейцы получили информацию о необходимой помощи 30-летней новокузнечанке на улице Обнорского. По прибытии на место стражи правопорядка задержали 56-летнего предполагаемого обидчика горожанки с признаками алкогольного опьянения.

По предварительным данным, местная жительница выгуливала собаку во дворе одного из домов, когда к ней подошёл неизвестный, чтобы выразить претензии по поводу её прогулки с собакой. Несмотря на попытки успокоить мужчину, тот продолжил конфликт, угрожая гражданке и ее питомцу расправой. На место оперативно прибыл экипаж Росгвардии и задержал мужчину.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Стоит отметить, что важную роль в предотвращении преступлений и оперативном реагировании на противоправные действия играет насыщение маршрутов патрулирования экипажами войск правопорядка. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел, а также предоставляет дополнительные возможности трудоустройства для желающих внести вклад в обеспечении правопорядка в регионе. Подробная информация о наборе на службу доступна на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия