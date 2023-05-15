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Росгвардейцы пришли на помощь пострадавшей от агрессивного сожителя горожанке

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, причинившего побои своей сожительнице.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 38-летней новокузнечанки к многоквартирному дому на улице Тореза. В квартире заявительницы стражи правопорядка задержали предполагаемого виновника. Им оказался ранее судимый за нарушение правил дорожного движения с тяжкими последствиями 31-летний житель Таштагола с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, заявительница высказала сожителю претензии в бездельническом образе жизни. В результате конфликта нетрезвый мужчина начал вести себя агрессивно, после чего стал избивать возлюбленную. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям, которые оперативно прибыли на вызов и пресекли противоправные действия.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали виновника сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/05/2023
Происшествия
Новокузнецк
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