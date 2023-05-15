Росгвардейцы пришли на помощь пострадавшей от агрессивного сожителя горожанке

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, причинившего побои своей сожительнице.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 38-летней новокузнечанки к многоквартирному дому на улице Тореза. В квартире заявительницы стражи правопорядка задержали предполагаемого виновника. Им оказался ранее судимый за нарушение правил дорожного движения с тяжкими последствиями 31-летний житель Таштагола с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, заявительница высказала сожителю претензии в бездельническом образе жизни. В результате конфликта нетрезвый мужчина начал вести себя агрессивно, после чего стал избивать возлюбленную. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям, которые оперативно прибыли на вызов и пресекли противоправные действия.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали виновника сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия