Росгвардейцы продемонстрировали свои навыки кузбасским журналистам и блогерам

Для гостей пресс-тура организаторы подготовили различные сценарии по ликвидации условных террористов и освобождению заложников. Отряд спецназа Росгвардии «Кузбасс» продемонстрировал, как происходит зачистка населенного пункта, в котором укрылась диверсионно-разведывательная группа. Бойцы ОМОН провели задержание преступников, которые передвигались на легковом автотранспорте. В завершении мероприятия СОБР осуществил штурм многоэтажного здания, в котором укрылись условные террористы. Блогерам и журналистам представилась возможность стать непосредственными участниками, выступив в роли заложников. В результате совместных действий различных подразделений спецназа Росгвардии все учебные задачи были выполнены.

«Мероприятие подобного масштаба мы проводим впервые. Главная наша цель – популяризация службы в Росгвардии, чтобы люди знали и имели представление о ее специфике», – рассказал заместитель начальника регионального управления Росгвардии подполковник Денис Ситенков.

Он подчеркнул, что сейчас в ряды войск приходят много молодых людей, которые готовы встать на защиту Отечества.

Фото: Росгвардия