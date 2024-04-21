Росгвардейцы рассказали школьникам о перспективных направлениях службы в сфере информационной безопасности

В Кемерове военнослужащие территориального управления Росгвардии по Кузбассу провели встречу с учениками Губернаторской кадетской школы-интерната полиции, в ходе которой представили возможности обучения в Пермском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации.

В ходе беседы со старшеклассниками приглашённые гости рассказали о Перми, истории института и обновленной инфраструктуре учебного заведения. Особое внимание было уделено факультету информационных технологий и защиты информации.

Военнослужащие кузбасской Росгвардии рассказали, как курсанты факультета получают актуальные и глубокие знания в области информационных технологий, искусственного интеллекта, осваивают профессиональные навыки в проектировании и построении вычислительных сетей, а также об инновационных методах обучения.

Росгвардейцы выразили уверенность, что для выпускников кадетской школы обучение в Пермском военном институте станет логичным продолжением выбранного пути. Кроме того, представители Росгвардии отметили, что специалисты территориального управления готовы предоставить методическую и консультационную поддержку всем желающим поступить не только на факультет информационных технологий и защиты информации, но и другие направления в Пермский военный институт.

Результатом обучения в институте станет гарантированное трудоустройство в войска национальной гвардии России и возможность прохождения службы в подразделениях территориального управления ведомства.

На текущий момент в России действуют четыре образовательные организации Росгвардии: Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева, Пермский военный институт, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт, Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт.

Фото: Росгвардия