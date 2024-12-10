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Росгвардейцы рассказали жителям Киселёвска о возможностях службы на ярмарке вакансий

В Киселёвске в центре занятости населения прошла ярмарка вакансий, в которой приняли участие представители Росгвардии. Сотрудник вневедомственной охраны прапорщик Андрей Баравлев встретился с горожанами, чтобы рассказать о перспективах службы в рядах войск правопорядка.

Посетители мероприятия узнали о вакансиях, открытых в подразделениях Росгвардии на территории Кузбасса, и о преимуществах службы. Особое внимание было уделено набору кандидатов для службы в новых субъектах Российской Федерации. Соискателям предложены повышенное денежное довольствие до 190 000 рублей, льготное исчисление периода службы (3 дня за 1 день службы) и статус «Ветерана боевых действий».

Среди дополнительных преимуществ службы в Росгвардии были отмечены льготные путевки в санаторно-курортные учреждения, возможность получения образования в ведомственных учебных заведениях и право детей сотрудников на поступление в вузы без конкурса.

Получить подробную информацию о службе можно по телефону: 8 (3842) 36-43-36 или на официальном сайте Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу: 42.rosguard.gov.ru.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
10/12/2024
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