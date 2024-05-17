Росгвардейцы рассказывают кузбасским дачникам о рисках оставленного без присмотра имущества

В Кузбассе в разгаре второй этап масштабной профилактической операции Росгвардии «Безопасный дом, подъезд, квартира», в которой задействовано более 300 сотрудников вневедомственной охраны. В рамках профилактических мероприятий росгвардейцы напоминают жителям региона о мерах личной и имущественной безопасности.

«В ходе второго этапа нашей операции большое внимание уделяется владельцам дачных участков, которым приходится выезжать за город и оставлять свои квартиры без присмотра, - рассказал заместитель начальника отдела организации внедрения эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу майор Артем Кончаков. - В этот период увеличивается риск посягательств на частную собственность со стороны злоумышленников, особенно, когда им точно известно об отсутствии хозяев дома. В таких случаях наиболее надежным способом защиты имущества является установка тревожной сигнализации, которая в настоящий момент является стопроцентной гарантией от преступных посягательств».

В настоящий момент росгвардейцы уже посетили более 2,5 тысяч граждан, а также провели 136 встреч с трудовыми коллективами. Кузбассовцам стражи правопорядка вручили специальные памятки по личной безопасности и защите своего имущества. Профилактическая операция Росгвардии продлится до конца текущей недели.

На сегодняшний день на территории Кузбасса под защитой вневедомственной охраны войск правопорядка находится более 9 тысяч объектов различных форм собственности и свыше 26 тысяч квартир и других мест хранения имущества.

Фото: Росгвардия