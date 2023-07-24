Росгвардейцы вернули владелице похищенную женскую сумку

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который завладел сумкой местной жительницы с денежными средствами.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к пункту общественного питания на проспекте Шахтеров. На указанном адресе стражи правопорядка задержали подозреваемого, на которого указала хозяйка похищенного имущества. Задержанным оказался ранее судимый 37-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, 46-летняя прокопчанка, встретив задержанного на улице, потребовала вернуть оставленную ранее у него дамскую сумку, но получила отказ. Для возвращения имущества местная жительница обратилась к работникам ближайшего кафе с просьбой нажать кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенная сумка изъята и возвращена законной владелице.

Росгвардия обращает внимание, что охраняемые объекты оборудованы системой экстренного вызова групп задержаний. В случае необходимости граждане могут воспользоваться тревожной кнопкой для оперативного реагирования на противоправные посягательства. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте.



Фото: Росгвардия