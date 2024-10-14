Росгвардейцы задержали анжеросудженца, попытавшегося расплатиться за товар ненастоящими деньгами

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника, который пришел в магазин с пачкой денег банка приколов.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в супермаркет на улице Куйбышева. На указанном адресе работница торговой точки указала на 27‑летнего посетителя, которого росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств. Кроме того, при мужчине находились купюры банка приколов номиналом 1 000 и 5 000 рублей.

По предварительной информации, в магазине ранее судимый посетитель подал кассиру для оплаты товара купюру номиналом 1 000 «дублей». Мужчина пояснил, что деньги якобы дал ему знакомый. Заметив подлог, работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства задержанного стражи правопорядка передали сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия обращает внимание, что наиболее надежным способом защиты различных форм имущества является установка охранной сигнализации. В случае противоправных посягательств об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия