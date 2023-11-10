Росгвардейцы задержали дебошира, напугавшего пассажиров автовокзала

В городе Белово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на объекте транспортной инфраструктуры.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» на городской автовокзал, где обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, на которого пожаловались пассажиры. Стражи правопорядка успокоили и задержали горожанина, которым оказался 30-летний местный житель с признаками наркотического опьянения.

По предварительной информации, мужчина начал кричать и выражаться грубой нецензурной бранью в адрес окружающих, после чего стал наносить удары по стене автовокзала, испугав пассажиров. Работники автотранспортного предприятия нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия