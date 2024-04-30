Росгвардейцы задержали горожанина, который угрожал работнику травмпункта

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии защитил медицинского работника от агрессивного пациента.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одно из городских медучреждений. На месте происшествия росгвардейцы задержали 29‑летнего дебошира с признаками алкогольного опьянения, который представлял угрозу для медицинского работника.

По предварительной информации, задержанный был доставлен в медицинское учреждение после свадебного торжества, на котором он отдыхал гостем и потянул ногу. Оставшись недовольным медицинским заключением, он начал нарушать общественный порядок и угрожать расправой врачу. Для пресечения противоправных действий персонал больницы нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел

Следует помнить, что социально важные учреждения региона находятся под защитой Росгвардии. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия