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Росгвардейцы задержали горожанку, которая нанесла ножевое ранение сожителю

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местную жительницу, которая причинила ножевое ранение своему возлюбленному.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях в отношении 31-летнего новокузнечанина в многоквартирный дом на улице Спартака. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили потерпевшего с ножевым ранением и его предполагаемую обидчицу. Выяснив обстоятельства произошедшего, росгвардейцы задержали в квартире 23-летнюю новокузнечанку с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт. В ходе ссоры, возникшей якобы на фоне словесной обиды, девушка кухонным ножом причинила колотое ранение плеча сожителю. Задержанная сама сообщила о произошедшем в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел. Мужчина был госпитализирован.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/04/2024
Происшествия
Новокузнецк
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