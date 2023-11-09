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Росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из жилища пенсионерки микроволновую печь

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал кузбассовца, который проник в квартиру родственницы с целью хищения имущества.

В дневное время росгвардейцы задержали на улице Пионерская подозреваемого в краже чужого имущества. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 48-летний местный житель.

По предварительной информации, злоумышленник в отсутствие 71-летней родственницы пришел к ней в жилище и забрал микроволновую печь с целью дальнейшего сбыта имущества. Спустя время горожанка вернулась домой, обнаружила пропажу бытовой техники и обратилась за помощью к правоохранителям.

Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищенные окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендуется использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме того, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних, об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
09/11/2023
Происшествия
Топки
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