Росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал хозяйке частного дома физической расправой

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пришел на помощь 28-летней горожанке, которой угрожал физической расправой знакомый.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к частному дому на улице Пролетарская. На указанном адресе стражи правопорядка успокоили мужчину, который конфликтовал с хозяйкой жилища. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 38-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после употребления спиртными напитками мужчина, который проводил строительные работы в доме заявительницы, начал вести себя неадекватно. В результате конфликта задержанный начал угрожать хозяйке жилища физической расправой. Беспокоясь за свою безопасность, горожанка обратилась к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия