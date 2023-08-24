Росгвардейцы задержали мужчину, похитившего электронику из торгового центра

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в имущественном преступлении в торговом центре.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в отдел электроники в ТЦ на улице Томская. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого за мошенничество и кражу 36-летнего жителя Прокопьевска.



По предварительной информации, мужчина, убедившись, что рядом никого нет, сложил в пакет выпрямитель для волос стоимостью более 2 200 рублей. С похищенной электроникой злоумышленник попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты товара. Работники заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.



Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.



Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия