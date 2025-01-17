Росгвардейцы задержали мужчину за попытку хищения 18 упаковок сливочного масла

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно отреагировал на сигнал тревоги и задержал местного жителя, пытавшегося похитить «партию» молочной продукции.

Днем сотрудники Росгвардии прибыли на сигнал тревоги в охраняемый торговый объект и задержали на месте происшествия 41-летнего кемеровчанина, на которого указали работники торговли.

По предварительной информации, мужчина с признаками неустановленного опьянения взял с торговой витрины 18 упаковок сливочного масла на сумму более 3 000 рублей и сложил товар в рюкзак. С «добычей» он попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты, но бдительные работники магазина своевременно заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения, нажали тревожную кнопку и преградили путь злоумышленнику до прибытия патруля Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

В настоящее время технические возможности торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности. Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного. Максимальная санкция статьи 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия