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Росгвардейцы задержали нарушительницу общественного порядка на городском объекте

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нарушительницу общественного порядка, которая препятствовала работе персонала развлекательного заведения.

В ночное время росгвардейцы прибыли на тревожный сигнал к бару на проспекте Металлургов. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали агрессивную 40-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения, которая своим поведением препятствовала работе персонала.

По предварительной информации, задержанная женщин пришла в состоянии сильного алкогольного опьянения в бар для продолжения застолья. Персонал заведения отказал гражданке из-за ее состояния, в результате чего новокузнечанка начала словесный конфликт, отказываясь покидать объект. После безуспешных попыток остановить горожанку работники вызвали экипаж Росгвардии для пресечения возможных противоправных действий.

Нарушительница общественного порядка была передана для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает организациям о важности обеспечения имущественной и личной безопасности на своих объектах. В этой связи рекомендуется установка охранной сигнализации, которая позволит своевременно реагировать на противоправные посягательства. Граждане также имеют возможность использовать кнопку экстренного реагирования группы задержания в случае возникновения чрезвычайной ситуации, что позволит росгвардейцам оперативно принять необходимые меры в соответствии с действующим законодательством.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
23/05/2024
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