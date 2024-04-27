Росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении имущества пенсионера

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который разыскивался за хищение денежных средств и телефонов из частного дома.

В вечернее время на маршруте патрулирования улицы Кубанской росгвардейцы обнаружили гражданина, подходящего по описанию на подозреваемого в краже. Стражи правопорядка для выяснения обстоятельств задержали ранее неоднократно судимого 41-летнего местного жителя.

По предварительной информации, предполагаемый виновник, воспользовавшись отсутствием 86-летнего хозяина дома и недостаточной защищенностью входной двери, проник внутрь. Из жилища задержанный вынес два сотовых телефона и денежные средства, после чего скрылся. Когда пенсионер вернулся домой и обнаружил пропажу имущества, он обратился за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства и поиска похищенного росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия