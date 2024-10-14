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Росгвардейцы задержали похитителя дезодорантов из торговой точки

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя при попытке выйти из гипермаркета с неоплаченным товаром.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемой торговой точке на улице Баумана. На месте стражи правопорядка задержали мужчину, на которого указали работники гипермаркета. Им оказался 34-летний кемеровчанин с признаками опьянения.

По предварительным данным, ранее судимый за имущественные преступления местный житель спрятал в пакет 10 дезодорантов известного бренда. На кассе он оплатил только продукты, но под предлогом забытых денежных средств попытался выйти из магазина, не заплатив за средства личной гигиены, спрятанные в пакете. Сотрудники магазина заметили противоправные действия, преградили ему путь и нажали кнопку экстренного вызова Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства задержанного росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
14/10/2024
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