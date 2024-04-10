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Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, который с приятелями избил прохожего

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал подозреваемого, который избил 36-летнего местного жителя из-за отказа покупать спиртное.

В ночное время стражи правопорядка прибыли на сигнал от очевидцев о нападении на междуреченца. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили пострадавшего с травмами и троих предполагаемых виновников, которые попытались скрыться.

По предварительной информации, к потерпевшему на улице обратились трое неизвестных и попросили приобрести алкоголь, на что гражданин ответил отказом. В результате неизвестные повалили потерпевшего на землю и стали избивать. Благодаря очевидцам росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия и в ходе преследования задержали одного из нападавших. Им оказался ранее судимый местный житель с признаками алкогольного опьянения.  

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Впоследствии двое других участников инцидента были задержаны полицейскими.

Стоит отметить, что важную роль в оперативном реагировании на противоправные действия играет насыщение маршрутов патрулирования экипажами войск правопорядка. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел, а также предоставляет дополнительные возможности трудоустройства для желающих внести вклад в обеспечении правопорядка в регионе.

Подробная информация о наборе на службу доступна на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
10/04/2024
Происшествия
Междуреченск
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