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Росгвардейцы задержали злоумышленников, похитивших бытовую технику из незапертой квартиры

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал двоих похитителей бытовой техники из многоквартирного дома.

В ночное время за помощью к правоохранителям обратилась неравнодушная местная жительница, сообщившая, что неизвестные похитили из соседней квартиры имущество. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили около подъезда и задержали предполагаемых виновников, которые находились рядом с похищенными стиральной машиной и холодильником. Ими оказались местные жители 24 и 25 лет с признаками опьянения.

По предварительной информации, злоумышленники проникли в незапертую квартиру и вынесли холодильник и стиральную машину. Соседка заметила, как подозреваемые спускают чужую технику, и сообщила в полицию. На адрес был ориентирован ближайший экипаж Росгвардии, задействованный в системе единой дислокации.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали похитителей сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что перед выходом из дома следует закрывать окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. 

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
kuzbassnews.ru
13/04/2024
Происшествия
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