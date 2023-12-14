Росгвардейцы защитили девушку от агрессивного новокузнечанина с ножом

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который в нетрезвом состоянии угрожал физической расправой 19-летней местной жительнице.

Вечером росгвардейцы прибыли к одному из многоквартирных домов на сигнал о противоправных действиях и обнаружили ранее судимого 46-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который конфликтовал с заявительницей.

По предварительной информации, мужчина начал проявлять агрессию в ответ на претензии от прибывшей в гости падчерицы из-за злоупотребления спиртным. В результате задержанный взял кухонный нож и стал угрожать девушке физической расправой. Новокузнечанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия