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Росгвардейцы защитили девушку от агрессивного новокузнечанина с ножом

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который в нетрезвом состоянии угрожал физической расправой 19-летней местной жительнице.

Вечером росгвардейцы прибыли к одному из многоквартирных домов на сигнал о противоправных действиях и обнаружили ранее судимого 46-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который конфликтовал с заявительницей.

По предварительной информации, мужчина начал проявлять агрессию в ответ на претензии от прибывшей в гости падчерицы из-за злоупотребления спиртным. В результате задержанный взял кухонный нож и стал угрожать девушке физической расправой. Новокузнечанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/12/2023
Происшествия
Новокузнецк

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