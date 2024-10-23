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Росгвардейцы защитили кузбассовца от противоправных действий

В Междуреченске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих местных жителей, которые могут быть причастны к противоправным действиям в отношении посетителя бара.

В утреннее время стражи правопорядка прибыли по сигналу о совершении противоправных действий в отношении 26-летнего междуреченца на улицу Весенняя. В городском баре росгвардейцы задержали двоих горожан, на которых указал заявитель. Ими оказались 28-летний и 31-летний местные жители с признаками алкогольного опьянения. 

По предварительной информации, заявитель находился в баре и распивал спиртное с малознакомыми людьми. В процессе общения задержанные начали угрожать и требовать перевести значительную сумму денег. Мужчина сделал вид, что собирается выполнить их требования, но вместо этого обратился за помощью к правоохранительным органам.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел с целью оперативного реагирования на происшествия и эффективного розыска злоумышленников. Важным элементом в предотвращении преступлений является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия объявляет набор на службу и предоставляет подробную информацию о трудоустройстве на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
23/10/2024
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