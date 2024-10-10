Росгвардейцы защитили медиков во время оказания помощи буйному кузбассовцу

В Кемерове сотрудники Росгвардии защитили медицинских работников от агрессивного пациента.

Ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на проспект Ленина на сигнал «тревога», поступивший из кареты скорой помощи. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили 40-летнего мужчину с признаками неустановленного опьянения и травмой головы, который вёл себя агрессивно и мешал работе медиков. Сотрудникам Росгвардии удалось его успокоить.

Однако позже, в городской больнице, мужчина вновь начал нарушать общественный порядок. Росгвардейцы оперативно пресекли его противоправные действия и помогли медикам обеспечить спокойную обстановку для оказания необходимой помощи. После этого пациента передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия напоминает, что в Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой, позволяющей стражам правопорядка в случае необходимости получить тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Кроме того, следует помнить, что социально важные объекты региона также находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия