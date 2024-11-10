Росгвардия обеспечила безопасность на первом матче XXXIII Чемпионата России по хоккею с мячом в Кемерове

В областном центре прошёл первый матч XXXIII Чемпионата России по хоккею с мячом. Команда «Кузбасс» встретилась на домашнем льду с командой из Казани «Ак Барс-Динамо» на площадке ледового дворца «Кузбасс».

За безопасность зрителей и участников отвечали подразделения Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники кемеровского ОМОН, а к главной ледовой арене были приближены экипажи вневедомственной охраны Росгвардии.

Матч собрал около 1 500 зрителей и завершился уверенной победой «Кузбасса» со счётом 11:3. Мероприятие прошло без происшествий и нарушений общественного порядка, все зрители смогли насладиться игрой в комфортной и безопасной атмосфере.

Фото: Росгвардия