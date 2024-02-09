Росгвардия обеспечила безопасность победного матча на чемпионате России по волейболу в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в охране правопорядка очередной игры чемпионата России по волейболу среди мужчин.

В матче между волейбольными командами «Кузбасс» и оренбургским «Нефтяник» стражи правопорядка совместно с коллегами из МВД осуществляли безопасность болельщиков и участников турнира в спортивно-развлекательном комплексе «Арена». Во избежание проноса запрещенных предметов стражи правопорядка обеспечили досмотровый режим и охрану прилегающей территории. Игра завершилась победой кузбасской команды со счетом 3:0.

Нарушений общественного порядка во время проведения матча, который посетили более 2 000 болельщиков, не допущено.

Фото: Росгвардия