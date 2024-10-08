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Росгвардия обеспечили охрану правопорядка на финале Чемпионата по хоккею с мячом в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили общественную безопасность на чемпионате России по хоккею с мячом.

Завершающие матчи сезона прошли между командами «Кузбасс» и ульяновской «Волгой», а также московским «Динамо» и архангельским «Водником». В целях безопасности участников и зрителей чемпионата росгвардейцы провели обследование ледового дворца «Кузбасс» перед началом соревнований. Кроме этого, стражи правопорядка обеспечивали контроль на досмотровых мероприятиях.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выполнили задачи по обеспечению правопорядка и на финале всероссийского матча. За напряженной борьбой кузбасской команды и спортсменами из Архангельска наблюдали более 4 000 зрителей.

Нарушений общественного порядка во время матчей не допущено. По итогу команда «Кузбасс» стала пятикратным обладателем Кубка России по хоккею с мячом.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/10/2024
Спорт
Кемерово
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