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Росгвардия охраняет покой верующих во время пребывания Казанской иконы Божией Матери в Кузбассе

Сегодня чудотворная Казанская икона Божией Матери прибыла в Кемерово и будет находиться в городе два дня. За это время верующие смогут поклониться святыне в Знаменском кафедральном соборе. В целях обеспечения безопасности прихожан сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии будут дежурить в соборе и на прилегающей территории, а также скорректируют маршруты своих патрулей.

Росгвардейцы не только обеспечат правопорядок, но и примут участие в праздничной литургии и поклонении святому образу. По окончании пребывания иконы в Кемерово её перевезут в Новокузнецк, где она также пробудет два дня в Спасо-Преображенском соборе. Там сотрудники Росгвардии продолжат следить за безопасностью горожан.

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь России. Образ, который привезли в Кузбасс, имеет давнюю историю: именно эту икону несли с собой ополченцы Минина и Пожарского при освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/09/2024
Общество
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