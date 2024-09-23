Росгвардия поддержала юнармейцев на первенстве по военно-прикладным видам спорта в Кемерове

Сотрудники региональных подразделений Росгвардии, а также ветераны войск правопорядка приняли участие в городском первенстве «Осенний кубок — 2024» по военно-прикладным видам спорта, прошедшем во Дворце творчества детей и молодёжи Ленинского района Кемерова. В турнире соревновались 24 юнармейских отряда из 22 школ города, демонстрируя свои навыки на этапах военизированной эстафеты.

Юнармейцы преодолевали испытания, включая комплексные силовые упражнения, разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжение магазина патронами, стрельбу из пневматического оружия и рукопашный бой.

Сотрудники кемеровского СОБР Росгвардии вошли в состав судейской комиссии, обеспечив объективность на всех этапах соревнований. Третье место занял отряд «Клинок» из школы №36, второе — отряд «Звезда» школы №94, а победителем стала команда школы №55, которая получила переходящий кубок.

Росгвардия продолжит поддерживать мероприятия, направленные на развитие патриотизма и боевой подготовки молодёжи.

Фото: Росгвардия