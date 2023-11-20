Росгвардия усилит безопасность в Шерегеше в рамках открытия горнолыжного сезона

В предстоящие выходные в курортном поселке Шерегеш состоится открытие горнолыжного сезона 2023-2024. В целях обеспечения правопорядка территориальным органом Росгвардии приняты усиленные меры безопасности на масштабном мероприятии «Шерегешфест».

В течение двух дней на маршрутах патрулирования горнолыжного поселка появятся дополнительные экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Они будут приближены к туристическим объектам. Кроме того, стражи правопорядка обеспечат безопасность кузбассовцев и гостей со всей России на десятках локаций спортивных мероприятий, конкурсов и выступлениях звезд эстрады.

По словам организаторов, количество участников открытия горнолыжного сезона 2023 – 2024 года может превысить 10 000 человек.

Фото: Росгвардия