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Росгвардия усилит безопасность в Шерегеше в рамках открытия горнолыжного сезона

В предстоящие выходные в курортном поселке Шерегеш состоится открытие горнолыжного сезона 2023-2024. В целях обеспечения правопорядка территориальным органом Росгвардии приняты усиленные меры безопасности на масштабном мероприятии «Шерегешфест».

В течение двух дней на маршрутах патрулирования горнолыжного поселка появятся дополнительные экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Они будут приближены к туристическим объектам. Кроме того, стражи правопорядка обеспечат безопасность кузбассовцев и гостей со всей России на десятках локаций спортивных мероприятий, конкурсов и выступлениях звезд эстрады.

По словам организаторов, количество участников открытия горнолыжного сезона 2023 – 2024 года может превысить 10 000 человек.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
20/11/2023
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