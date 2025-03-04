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Росгвардия в минувшие выходные обеспечила безопасность на культурных и спортивных событиях Кузбасса

В минувшие выходные сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В Новокузнецке росгвардейцы следили за безопасностью на площади Общественных мероприятий, где состоялись народные гуляния, посвященные проводам русской зимы. В мероприятии приняли участие около 5 000 человек. Сотрудники Росгвардии патрулировали территорию, обеспечивали досмотровые мероприятия и предотвращали возможные нарушения общественного порядка.

Аналогичные мероприятия проходили в Прокопьевске, Осинниках, Киселёвске, Топках, Белове, Анжеро-Судженске и Яшкино, где общее количество участников составило более 15 000 человек. На всех площадках дежурили росгвардейцы, обеспечивая порядок и безопасность гостей и жителей городов.

Кроме того, в Новокузнецке на «Арене Кузнецких металлургов» состоялся матч Всероссийской хоккейной лиги между командами «Металлург» (Новокузнецк) и «Дизель» (Пенза). В мероприятии приняли участие около 4 000 болельщиков. Росгвардейцы совместно с полицейскими контролировали досмотровые зоны, проводили патрулирование прилегающих территорий и следили за соблюдением порядка в ходе игры.

Благодаря профессиональной работе сотрудников Росгвардии все мероприятия прошли без происшествий.

 Фото: Росгвардия

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04/03/2025
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