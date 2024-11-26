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Росгвардия выпустила новый социальный ролик о важности безопасного обращения с оружием

Росгвардия продолжает серию социальных видеороликов, посвященных повышению уровня осведомленности граждан о правилах безопасного обращения с оружием. Новый эпизод акцентирует внимание на актуальной проблеме — недопустимости использования оружия в состоянии алкогольного опьянения.

Видеоролик, основанный на реальных событиях, показывает возможные трагические последствия нарушения правил безопасности, связанных с обращением с оружием в нетрезвом виде.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.27 Федерального закона от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии» в случае ношения оружия в состоянии опьянения оружие и патроны к нему подлежат изъятию. Более того, за ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения КоАП РФ установлена административная ответственность. В частности, согласно ч. 4.1 ст.20.8 КоАП РФ ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

Росгвардия напоминает, что оружие — это источник повышенной опасности, который требует строгого соблюдения законодательства. Выпуская данный видеоролик, ведомство призывает владельцев оружия к осознанности и ответственности, чтобы предотвратить возможные трагические инциденты.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
26/11/2024
Общество
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