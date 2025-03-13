Россельхознадзор предостерегает от приобретения сельскохозяйственной птицы без ветеринарных документов

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что в настоящее время активизировали свою деятельность лица, осуществляющие несанкционированную продажу домашних птиц (гусей, уток) и инкубационных яиц через популярные социальные сети.

При этом отсутствие сопроводительных ветеринарных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие территории, где выращивалась птица, может создать потенциальные риски возникновения и распространения эпизоотии на находящиеся в подведомственных регионах птицеводческие предприятия.

В феврале 2025 года одному частному предпринимателю, осуществляющему деятельность по разведению, содержанию и убою птицы в поселке Тихоновка Прокопьевского района Кемеровской области-Кузбасса, было объявлено и направлено предостережение, в котором указано на необходимость обеспечить оформление ветеринарных сопроводительных документов в компоненте «Меркурий» федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии — ФГИС ВетИС.

Поводом для принятия ведомством превентивной меры стала информация ГБУ «Прокопьевская СББЖ» о реализации на ферме предпринимателя птицы для частных лиц в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. Так, в январе 2025 года было продано 1 580 гусей и 1 100 уток.

В этой связи, специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора призывают граждан приобретать сельскохозяйственных животных и птицу, а также мясо птицы и яйцо для питания в местах санкционированной торговли и только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

Для ведомства, обеспечивающего продовольственную безопасность и сохранение эпизоотического благополучия, очень важны осведомленность и бдительность граждан в целях профилактики и недопущения распространения особо опасных заболеваний животных и птиц.