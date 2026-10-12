Россельхознадзор выдал 41 предостережение кузбасским аграриям за нарушения при обороте пестицидов и агрохимикатов

С 1 января по 5 октября 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора по результатам контрольных (надзорных) мероприятий в Кемеровской области объявлено 41 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при обороте пестицидов и агрохимикатов. Основанием для вынесения предостережений послужили выявленные нарушения при обработках сельскохозяйственных угодий на территории Кемеровской области. Факты нарушений зафиксированы в Юргинском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Беловском и Крапивинском муниципальных округах.

В результате анализа сведений, опубликованных в районных средствах массовой информации, установлено несоблюдение хозяйствующими субъектами требований, предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации». Распространенным нарушением стало отсутствие информации о конкретных датах проведения обработок — выявлено в 50% случаев.

Кроме того, зафиксированы нарушения, связанные с применением пестицидов: сельхозпроизводители использовали препараты, не разрешённые к применению на конкретных культурах согласно Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, а также допускали отклонения от установленных дозировок. Такие действия создают риски для окружающей среды, объектов пчеловодства и качества сельхозпродукции.

Дополнительно в ходе мониторинга данных ФГИС «Сатурн» выявлено отсутствие в системе сведений о планах применения пестицидов.

Так, ООО «АПХ Провинция» разместило объявление о применении пестицидов и агрохимикатов общего характера, без указания сведений, предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации». ООО «Сибирская нива» не проинформировало население о применении пестицидов в районных СМИ.

В адрес хозяйствующих субъектов объявлены предостережения о необходимости соблюдения требований установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов при ведении сельскохозяйственной деятельности.

Справочно:

С 1 марта 2026 года информирование пчеловодов должно осуществляться через СМИ и путём размещения сведений в ФГИС «Сатурн». Данные из системы публикуются на «Портале пчеловода». Размещение информации в ФГИС «Сатурн» бесплатно, доступ к порталу не требует регистрации.