Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Россельхознадзор выдал предписание юрлицу за зарастание сельхозземель в Кемеровской области

8 октября Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований земельного законодательства АО «СУЭК-Кузбасс», осуществляющему хозяйственную деятельность на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области.

Ранее специалист ведомства провёл в отношении этой организации профилактический визит по месту осуществления деятельности, в ходе которого контролируемое лицо было проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к хозяйственной деятельности в рамках земельного законодательства.

В ходе осмотра установлено, что земельный участок площадью 6 га зарос сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Таким образом, деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельных участках не осуществляется. Это является нарушением обязательных требований земельного законодательства.

По результатам выявленных нарушений контролируемому лицу выдано предписание об устранении до 7 октября 2027 года выявленных нарушений.

Общество
kuzbassnews.ru
16/10/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus