Россельхознадзор выдал предписание юрлицу за зарастание сельхозземель в Кемеровской области

8 октября Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований земельного законодательства АО «СУЭК-Кузбасс», осуществляющему хозяйственную деятельность на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области.

Ранее специалист ведомства провёл в отношении этой организации профилактический визит по месту осуществления деятельности, в ходе которого контролируемое лицо было проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к хозяйственной деятельности в рамках земельного законодательства.

В ходе осмотра установлено, что земельный участок площадью 6 га зарос сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Таким образом, деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельных участках не осуществляется. Это является нарушением обязательных требований земельного законодательства.

По результатам выявленных нарушений контролируемому лицу выдано предписание об устранении до 7 октября 2027 года выявленных нарушений.