Россельхознадзором проконтролирован импорт в Кузбасс 120 тонн слив

7 октября 2026 года в Кузбасс ввезено 20 т сливы из Киргизии. На основании фитосанитарного сертификата страны-отправителя специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора досмотрели партию.

Совместно со специалистом Западно-Сибирского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» были отобраны образцы для лабораторных экспертиз с целью установления карантинного фитосанитарного состояния фруктов. По результатам исследований карантинные объекты не выявлены. На основании заключения лаборатории выдан акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающий право на реализацию продукции по месту назначения.

На текущий момент с начала 2026 года общий объем слив, ввезенных в Кузбасс, составил уже 120 тонн.