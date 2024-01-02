Руководитель следственного управления по Кузбассу накануне празднования Нового года встретился с ветераном Великой Отечественной войны

В преддверии Нового года руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу совместно с кадетом профильного класса «следственное дело» Губернаторской кадетской школы-интернат МЧС Максимом Райш навестили Петра Александровича Шпанича, ветерана Великой Отечественной войны.

Такие встречи стали доброй сложившейся на протяжении многих лет традицией. Гости были тепло встречены ветераном, который, несмотря на свой почтенный возраст, сохранил ясный ум и бодрость духа.

Послание Петра Александровича будущим потомкам кадет записал на листке бумаги, чтобы поместить его в «капсулу времени», которую в скором времени планируется заложить на территории Кузбасского клинического госпиталя для ветеранов войн. В своем послании ветеран обратился к молодому поколению с пожеланиями мира и настоящей дружбы между народами, призвал бережно хранить память о подвигах предков, сохранить историю своей страны, передавая ее из уст в уста. «Пусть каждое новое поколение будет достойным продолжением, помнящим свои корни», - пожелал Петр Александрович.

Встреча прошла в атмосфере тепла и уважения к старшему поколению, отдавшему свою молодость за защиту Родины. Петр Александрович был глубоко тронут таким вниманием, поблагодарил за проникновенное общение. Ветеран пожелал представителям закона всегда честно служить Родине, а руководитель следственного управления, Александр Сергеевич Безукладников, пожелал ему крепкого сибирского здоровья и долгих лет жизни.

Фото: СУ СК РФ