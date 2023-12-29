Руководитель территориального управления Росгвардии наградил лучших юнгвардейцев Кузбасса

Сегодня в Кемерове прошел торжественный прием и награждение заслуженных воспитанников классов Росгвардии школы №74. Поздравил юнгвардейцев начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майор Юрий Кель.

Среди почетных гостей были начальник военного комиссариата по Рудничному и Кировскому районам города Кемерово, представители штаба всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» в Кузбассе, а также регионального отделения «Российского союза ветеранов Афганистана». Участники выразили свои поздравления и вручили заслуженные награды самым ярким и талантливым учащимся класса Росгвардии.

В течение года воспитанники классов Росгвардии активно участвовали в многочисленных мероприятиях. Они стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов, проявили активную гражданскую позицию и личное участие в добровольческих событиях на территории Кемеровской области. Особое внимание уделялось достижениям в области спорта, творческим успехам на фестивалях и конкурсах различного уровня. Воспитанников также наградили за их личный вклад в развитие кадетского медиацентра «Кадетское медиа «ИСКРА» и создание материалов, посвященных сохранению исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В ходе мероприятия начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель обратился к ребятам и выразил слова признательности за проделанную работу:

«Я горжусь вашими достижениями и преданностью идеалам служения Отечеству. Пусть сегодняшние награды послужат символом вашего профессионального роста. Желаю вам дальнейших успехов, сил для преодоления трудностей и неизменного патриотического духа в ваших сердцах».

В завершение торжества Дед Мороз специального назначения вручил детям сладкие подарки и поздравил их с наступающим Новым Годом. Ребята были награждены грамотами, медалями патриотических движений, а наиболее отличившиеся школьники получили обновленную форму кадетского класса Росгвардии.

Фото: Росгвардия