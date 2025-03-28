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Руководители «Южного Кузбасса» сыграли в мини-футбол

В угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс» входит в Группу «Мечел») стартовал XII турнир по мини-футболу среди руководителей подразделений и ветеранов компании.

Турнир проходит в четыре этапа: футболисты встречаются весной, летом и осенью, а финальная зимняя игра завершает соревнования.

В спортивном зале Центра зимних видов спорта встретились шесть команд, представлявших управление «Южного Кузбасса», департаменты по открытой добыче угля, подземной добыче угля и по обогащению и переработке угля, а также автотранспортную службу. Впервые в турнире приняли участие ветераны компании – в недавнем прошлом руководители разного уровня.

Футболисты сыграли по круговой системе, каждый матч длился 15 минут. Первая встреча завершилась нулевой ничьей, горняки и шахтеры так и не смогли «распечатать» ворота друг друга. Сильную игру показали автомобилисты, всухую победив горняков – итоговые 3:0 на табло. В результате шести напряженных игр весеннего этапа лидируют спортсмены департамента по обогащению и переработке угля. На второй строчке – команда шахтеров, замыкают тройку футболисты управления «Южного Кузбасса». Второй этап соревнований по мини-футболу среди руководителей и ветеранов «Южного Кузбасса» состоится в июне.

«Игры прошли ярко и динамично, руководители показали неплохую физическую форму. Порадовали ветераны, выставившие на турнир хорошо подготовленную команду. Спорт играет важную роль в жизни компании. Однако в данном случае важен еще и элемент командного взаимодействия: слаженная игра на поле – слаженная и эффективная работа на производстве», – сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Сергей Немыкин. 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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Междуреченск
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kuzbassnews.ru
28/03/2025
Спорт
Экономика
Междуреченск
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