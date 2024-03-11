РУСАЛ приступил к подготовке нового сезона проекта для школьников «ЭкоПоколение»

В этом году эколого-промышленную экспедицию, уже ставшую традиционной, РУСАЛ планирует провести совместно с двумя особо охраняемыми природными территориями России – национальным парком «Красноярские Столбы» (Красноярский край) и Кандалакшским государственным природным заповедником (Мурманская область). В экотуры будут приглашены учащиеся 8-11 классов, увлеченные экологией, биологией, краеведением и проживающие в городах, где работают предприятия РУСАЛа - из Иркутской, Ленинградской, Свердловской, Кемеровской Мурманской областей, Красноярского края, Республик Хакасия и Коми, Волгограда.

Основной целью проекта является экообразование и экопросвещение молодежи в онлайн и оффлайн форматах, формирование понимания экологических проблем. А также воспитание нового поколения эколидеров России.

Во время экспедиций школьники познакомятся с особенностями работы сотрудников заповедников, примут участие в экоакциях, посетят промышленные предприятия РУСАЛа, где им расскажут о программах по снижению влияния заводов на экологию городов. Поднимутся на Красноярские Столбы или узнают о жизни обитателей акватории первого морского заповедника России, образованного на побережье Белого моря. А также познакомятся с достопримечательностями Красноярска, Дивногорска и Кандалакши и примут участие в экорадиошколе издания «Комсомольская правда», в рамках которой школьники смогут получить первые навыки работы в экожурналистике.

В апреле пройдет отборочный тур. Желающие поучаствовать в конкурсном отборе и выиграть путевки в одну из экспедиций РУСАЛа получат доступ к видеолекциям о работе национального парка «Красноярские Столбы» и Кандалакшского государственного природного заповедника. Это позволит получить новую информацию и выполнить конкурсные задания. Школьники, набравшие, наибольшее количество баллов, в августе отправятся в экспедиции «Экопоколения».

Впервые проект РУСАЛа «Экопоколение» стартовал в 2022 году. Тогда же он был отмечен двумя наградами Национальной экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда» в номинации «Экорегион»: занял 2-е место у экспертов медиагруппы и 3-е место - по результатам народного голосования.

Фото: РУСАЛ