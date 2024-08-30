РУСАЛ проведет экологический марафон «День реки» в 14 городах России

РУСАЛ объявляет о проведении ежегодного экологического марафона «День реки» с 7 по 29 сентября. В течение месяца состоятся экологические квесты, которые объединят городских и корпоративных волонтёров РУСАЛа на прибрежных территориях 14 городов России: Ачинск, Братск, Волгоград, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноярск, Михайловск, Москва, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Тайшет, п.Таёжный, Шелехов.

Во время акций под эгидой «Дня реки» тысячи добровольцев в российских городах собирают мусор вдоль рек рядом с излюбленными местами отдыха местных жителей. Сбор мусора проходит в необычных форматах экологических квестов, когда команды волонтеров соревнуются в объеме собранного мусора и сортировке отходов. Во всех регионах обязательно используется разделение собираемого мусора по фракциям, доступным к переработке в регионе присутствия – это делают волонтёры прямо во время сборов. Доступные фракции, в зависимости от региона, делятся на следующие категории: пластик, пластиковые крышки, жесть, алюминий, картон, стекло, батарейки, несортирумое сырье.

В прошлом году участниками акции стали 2000 корпоративных волонтёров, которые собрали 37 тонн отходов.

Экология и вопросы сохранения окружающей среды уже давно стали неотъемлемой частью современной корпоративной культуры и находятся в фокусе внимания РУСАЛа, являясь приоритетом Стратегии устойчивого развития 2035. Основная цель проведения «Дня реки» — не просто вовлечь сотрудников РУСАЛа в волонтёрскую деятельность, но и обратить внимание властей, местных сообществ и бизнеса на проблему загрязнения рек и водоёмов. Очень важно продолжать поддерживать традицию развития экологической культуры и экологичного образа жизни среди территорий присутствия компании. Так мы не только помогаем городам стать лучше, но и формируем новые стандарты у жителей», — отметила Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию РУСАЛа.

Для справки:

Экологический волонтерский проект «День Енисея» был инициирован РУСАЛом и Русским географическим обществом в 2011 году как разовая акция с целью привлечения внимания общественности к проблемам главной реки Сибири. Отклик оказался настолько широким, что акцию было решено сделать ежегодной. В 2012 году власти Красноярского края, Республики Хакасия, а также Республики Тыва, где расположен исток реки, специальными постановлениями придали «Дню Енисея» статус регионального праздника. С 2019 года проект проводится не только в Красноярске, Ачинске и Саяногорске, но и в еще нескольких регионах России под общим названием «День реки».

Фото: РУСАЛ