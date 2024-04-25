РУСАЛ запустил викторину, победители которой станут участниками летних эколого-промышленных экспедиций «Экопоколение»-2024

РУСАЛ объявил старт отборочного тура в эколого-промышленные экспедиции «Экопоколение», которые состоятся в августе этого года. К участию в конкурсном отборе приглашены школьники 8-11 классов, увлеченные экологией, биологией, краеведением и проживающие в городах, где работают предприятия РУСАЛа - из Иркутской, Ленинградской, Свердловской, Кемеровской Мурманской областей, Красноярского края, Республик Хакасия и Коми, Волгограда. Приглашение принять участие в викторине разослано в городские или районные отделы образования, а также в школы, с которыми сотрудничает компания РУСАЛ.

В этом году эколого-промышленные экспедиции, РУСАЛ планирует провести совместно с двумя особо охраняемыми природными территориями – национальным парком «Красноярские Столбы» (Красноярский край) и Кандалакшским государственным природным заповедником (Мурманская область).

Чтобы попасть в число счастливчиков, подростки должны изучить видеолекции заповедных территорий, узнать об истории и научных исследованиях, которые проводят сотрудники для спасения краснокнижных и исчезающих видов флоры и фауны. В итоге – ответить на вопросы викторины. Часть вопросов касается алюминиевой отрасли и природоохранной деятельности компании РУСАЛ. Кроме того участники отборочного тура должны прислать небольшое эссе, в котором расскажут, почему хотят принять участие в экспедиции. Победителями станут школьники, набравшие наибольшее количество баллов. Они и отправятся в летние экспедиции РУСАЛа.

Экопоколение – новый формат эковоспитания школьников в условиях особо охраняемых природных территорий. Участников экотуров ждут волонтерские акции, занятия с учеными, экскурсии по уникальным природным уголкам, а также по городам Кандалакша, Красноярск и Дивногорск. В программу экспедиций включены поездки на предприятия компании РУСАЛ. Подростки узнают о том, что делают металлурги компании, чтобы снизить нагрузку на экологию городов. В частности, на Красноярском алюминиевом заводе сотрудники расскажут о глобальной перестройке предприятия, которая скоро стартует на КрАЗе.

«Проект «Экопоколение» этим летом состоится на «Красноярских Столбах» в третий раз. Используя опыт предыдущих лет, мы совместно с коллегами из Кандалакшского государственного заповедника сейчас готовим интересные программы для экспедиций. Для нас важно, чтобы подросткам, приехавшим из разных уголков России, было и интересно, и познавательно. Мы хотим познакомить детей с новыми природоохранными технологиями, с интересными спикерами, вдохновить молодых людей на то, чтобы по возращению домой им захотелось улучшить жизнь в своем городе или поселке», – отметила Татьяна Юшкова, заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы».

Принять участие в конкурсном отборе можно будет до 9 мая 2024 года. Итоговый список победителей отборочного тура будет опубликован на официальных сайтах национального парка «Красноярские Столбы» https://kras-stolby.ru/ и Кандалакшского государственного природного заповедника kandalaksha-reserve.ru до 25 мая 2024 года.

Фото: РУСАЛ