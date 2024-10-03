С начала 2024 года 284 педагога в Кемеровской области вышли на пенсию досрочно

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу в 2024 году досрочно назначило пенсию 284 педагогам. Всего в регионе 20 826 педагогам досрочно назначена страховая пенсия по старости, из них 10 315 человек продолжают трудовую деятельность.

Педагогические работники имеют право на назначение пенсии досрочно после выработки специального стажа. Учителя, воспитатели и другие граждане, занимающиеся педагогической деятельностью в учреждениях для детей, могут претендовать на пенсию досрочно независимо от возраста, проработав по профессии 25 лет и заработав необходимое количество пенсионных коэффициентов (в 2024 году – 28,2, с 2025 года – 30 ИПК). При оформлении досрочной пенсии учителям учитывается переходный период повышения пенсионного возраста.

«Отмечу, что в стаж включаются и периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, которые работодатель проводил в отношении педагогических работников. Главное, чтобы в это время за работником сохранялось рабочее место и зарплата, а работодатель отчислял взносы на обязательное пенсионное страхование», – пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Узнать о выработанном педагогическом стаже и подать заявление о назначении пенсии педагоги Кузбасса могут в личном кабинете на портале госуслуг, заказав выписку из индивидуального лицевого счета.

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